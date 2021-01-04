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أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب.. وتنفيذ 142 حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب.. وتنفيذ 142 حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب.. وتنفيذ 142 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

11:47 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية)، وفي مجال الأمن العام: ضبط 24 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما تم ضبط 551 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 142 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 5 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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