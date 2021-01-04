لماذا استقر الطقس واستمرت الشبورة الكثيفة؟.. "الأرصاد" تكشف الأسباب

مصراوي Masrawy
11:41 ص الإثنين 04 يناير 2021
كتب- محمد عبد الناصر:
قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة مستمرة بشكل كثيف منذ 4 أيام ماضية، تصل إلى حد الضباب؛ وهو ما يتسبب في غلق العديد من الطرق، لانخفاض الرؤية.
وأضاف شاهين، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات بنحو درجتَين؛ حيث تتراوح على القاهرة بين 22 و23 درجة، لافتًا إلى أن حالة الطقس تشهد استقرارًا حتى نهاية الأسبوع.
وتابع مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: الاستقرار في الأحوال الجوية يرجع إلى وجود مرتفع جوي عملاق في منطقة روسيا؛ وهو ما تسبب في عمل "بلوك" لمنطقة الشرق الأوسط عن طريق المنخفضات التي تعبر البحر الأحمر من الغرب إلى الشرق، وهو ما يمنع تكوين أمطار أو يتسبب في حالة من عدم استقرار الطقس.
وأشار شاهين إلى أن الطقس سيكون دافئًا على القاهرة والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على بعض المناطق الجنوبية، خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد البرودة ليلًا والساعات الأولى من الصباح، مطالبًا بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.
وأكد مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية استمرار وجود الشبورة المائية الكثيفة، والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.