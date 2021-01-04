الصحة الفلسطينية: قوات إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية ألقت اليوم الاثنين قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا في طولكرم.

وقالت الوزارة إنه "عندما ألقت القوت الإسرائيلية القنبلة على مشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، كان هناك 81 مريضا يعالجون داخله، بينهم 10 خدج في قسم الحضانة، و5 أطفال في قسم الأطفال و7 مرضى في العناية المكثفة، و13 مريضة في قسم الولادة، إضافة إلى 39 كادرا طبيا وصحيا".

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إلى أن "جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى فجر اليوم، وأطلقوا 4 قنابل صوت داخله، إحداها في قاعة الاستقبال، و3 قنابل في ساحة الطوارئ".

وأعربت الوزيرة عن استنكارها "هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، التي تخالف جميع المواثيق والأعراف الدولية، واتفاقيات جنيف"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"التدخل لحماية أبناء شعب فلسطين، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، حيث لفتت إلى أن "إسرائيل اعتدت خلال أقل من شهر على 3 مستشفيات فلسطينية، هي مستشفى الدرة في قطاع غزة، من خلال تضرره بالقصف، ومجمع فلسطين الطبي برام الله، ومستشفى ثابت ثابت في طولكرم".

وحيت وزيرة الصحة "الطواقم الطبية والصحية العاملة في جميع المستشفيات، واطمأنت من خلال مدير المستشفى، هيثم شديد، على المواطنين المرضى داخل المستشفى"، مؤكدة "إصابة العديد من المرضى، خصوصا الأطفال وكبار السن بحالات فزع وتوتر نتيجة الاقتحام".