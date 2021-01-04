ما "إجراءات دخول البحرين الصحية"؟ إليك الإجابة والمستثنين من الرسوم

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توضيح مفصّل عبر "المؤسسة العامة لجسر الملك فهد".. عزل وقبول فحص

نشرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تعريفاً بالإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرح لهم.

وأضافت المؤسسة، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أنه يترتب على المسافرين إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد إجراء الفحص المخبري المسبق للكشف عن فيروس "كورونا" PCR قبل الوصول إلى البحرين في أحد المختبرات المعتمدة من قِبل مملكة البحرين، وتكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 40 ديناراً بحرينياً ويمكن الدفع مسبقاً عن طريق تطبيق "مجتمع واعي" أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية Bh.bh/covidpay، مع العلم أنه يتم إعفاء الأطفال دون سن 6 سنوات من الفحص.

وأكدت المؤسسة أنه عند الوصول على جميع المسافرين تقديم استمارة الإقرار الصحي، ويتم قبول نتيجة الفحص عبر تطبيق "مجتمع واعي" أو أحد تطبيقات الهواتف الذكية الرسمية في السعودية للمسافرين الذين تكون نتيجة فحصهم المختبري سلبية، كما يتم قبول شهادات الفحص الأصلية الصادرة من المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قِبل مملكة البحرين.

وأضافت، أنه على المسافرين غير الحاملين لشهادات الفحص المسبق إجراء الفحص المختبري في المنطقة المخصّصة بجسر الملك فهد، ويمكن دفع رسوم الفحص عند الوصول نقداً أو عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.

وبحسب المؤسسة، على الخاضعين للفحص المختبري عند الوصول الالتزام بالعزل الذاتي حتى ظهور النتيجة، وفي حال استمرت إقامة الزائرين لـ 10 أيام أو أكثر، فعليهم إجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول للبحرين دون تكلفة إضافية.

يُذكر أنه يستثنى من دفع رسوم الفحص المختبري الدبلوماسيون المعتمدون وعائلاتهم، والعائدون من مهمة حكومية رسمية، والعسكريون الأجانب ضمن مهمات رسمية وعائلاتهم، والعائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقوهم والمشاركون في التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 بالبحرين.

جسر الملك فهد