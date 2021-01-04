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بريطانيا: لا نستبعد فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى

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بريطانيا: لا نستبعد فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى بريطانيا: لا نستبعد فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى
مات هانكوك: الوضع صعب جدًّا فيما يتعلق بانتشار الفيروس

بريطانيا: لا نستبعد فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إن أعداد الإصابات بكورونا تتزايد بوتيرة سريعة في بعض المناطق، وإن لا تستبعد فرض إجراءات إضافية لكبح التفشي بما يشمل عزلًا عامًّا بالبلاد.

وأضاف هانكوك في تصريحات لمحطة "سكاي نيوز": "الوضع صعب جدًّا فيما يتعلق بانتشار الفيروس".

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة تبحث فرض عزل عام على البلاد بأسرها، رد بالقول: "لا نستبعد أي شيء".

ووصف هانكوك بدء استخدام لقاح ثانٍ للوقاية من المرض، طوّرته شركة "أسترا زينيكا" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، بأنه "انتصار للعلم في بريطانيا"؛ مشيرًا إلى أنه سيكون طريقة الخلاص طويلة الأمد من الجائحة.

وأضاف أن بريطانيا وزّعت بالفعل مليون جرعة من لقاح "فايزر بايونتيك"، وهو ما يفوق باقي القارة الأوروبية كلها.بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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