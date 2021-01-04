الباحة.. 22 ألف زيارة منزلية استفاد منها 1230 مريضاً

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خلال عام 2020م.. تنفيذ 2003 رحلات توصيل أدوية

نفّذت "صحة الباحة" 22641 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها 1330 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 2003 رحلات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى، عبر 14 فريقًا طبيًّا، بمشاركة 81 ممارسًا صحيًّا، وذلك خلال الفترة نفسها.

وتقدم وزارة الصحة خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات، والمدن الطبية، في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ حيث يُقبل المرضى في خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخِدْمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وَفْقًا لمعايير معتمدة.

يُذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.