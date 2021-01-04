قمة العلا.. "مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته" بالأرقام.. شاهد فيلم "خليجنا واحد"

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أطلقه "الإحصاء الخليجي" ويرصد مؤشرات تقدُّم إقليمية ودولية في مجالات عدة

أطلق مركز الإحصاء الخليجي، فيلم #خليجنا_واحد، بمناسبة #القمة_الخليجية_الـ41، مستعرضاً من خلاله أبرز إنجازات مسيرة مجلس التعاون، ومؤشرات التقدم المحرزة للمجلس على المستويين الإقليمي والدولي.

ونشر المركز على حسابه الرسمي، بمنصة التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح المساحة المجمعة لدول الخليج العربي البالغة 2.4 مليون كم2، التي يسكنها 57.4 مليون نسمة، لافتاً إلى أن هناك 30 هيئة ومنظمة ترفد العمل الخليجي المشترك.

وبحسب الفيديو، هناك 44 نظاماً وقانوناً موحداً لمجلس التعاون، فيما تبلغ الأنظمة والقوانين الاسترشادية لدول المجلس 110 قوانين.

وفي مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس جاء بالفيديو، أنه تم تأسيس منطقة التجارة الحرة عام 1983م، ثم الاتحاد الجمركي عام 2003م، متبوعاً بالسوق الخليجية المشتركة عام 2008 ثم الاتحاد النقدي 2010م، في إطار خطة تحقيق الوحدة الاقتصادية في عام 2025.

وتحت عنوان الكفاءة التنافسية العالمية، تبلغ حصة دول التعاون من إنتاج النفط ما نسبته 22.8% عالمياً، فيما تبلغ حصتها عالمياً من احتياطي النفط الخام 31.5%، وهي الأولى عالمياً في الحصتين.

تأتي دول مجلس التعاون ضمن الفئة الأولى عالمياً بمعدل تنمية بشرية مرتفع جداً.

وفي مجال الغاز الطبيعي، تبلغ حصة دول المجلس من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي 20.6% بترتيب الثاني عالمياً، فيما تبلغ حصتها من إنتاج الغاز المسوّق عالميا 9.9% في المركز الثالث.

ووصل إجمالي الصادرات السلعية البينية الوطنية غير النفطية إلى 32 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي الصادرات البينية النفطية 18.6 مليار دولار أمريكي، ووصل إجمالي رؤوس الأموال للشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 376 مليار دولار.

وفي المجال الابتكاري، منح مكتب براءات الاختراع الخليجي 1264 براءة اختراع.

وبحسب الفيديو، مثلت إسهامات الأنشطة غير النفطية 71% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، و17% من إجمالي الصادرات السلعية و37% من إجمالي إيرادات الحكومة. القمة الخليجية الـ41