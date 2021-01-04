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الانتخابات الأمريكية: وزراء دفاع سابقون يعارضون أي انخراط للجيش في عملية الانتقال السياسي

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الانتخابات الأمريكية: وزراء دفاع سابقون يعارضون أي انخراط للجيش في عملية الانتقال السياسي الانتخابات الأمريكية: وزراء دفاع سابقون يعارضون أي انخراط للجيش في عملية الانتقال السياسي

مصراوي Masrawy

11:43 ص الإثنين 04 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

أعرب آخر عشرة وزراء دفاع أمريكيين ما زالوا على قيد الحياة، عن معارضتهم أيّ انخراط للقوّات المسلّحة في عمليّة الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حاليًا، وذلك في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ويأتي النداء الذي وجّهه وزراء الدفاع السابقون في وقت يستعد الكونجرس الأربعاء إلى المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية رغم رفض الرئيس دونالد قبول هذه النتيجة.

ولم يذكر موقّعو المقال على وجه التحديد السبب الذي دفعهم إلى التدخّل في شكل علني، لكنّ الطبقة السياسية في واشنطن شعرت في الآونة الأخيرة بانزعاج من تقارير وردت في وسائل إعلام أميركيّة وأفادت بأنّ إمكانيّة فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت خلال اجتماع في البيت الأبيض، وهي معلومات نفاها ترامب.

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