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تدين الهجوم الوحشي بغرب النيجر

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مصر تدين الهجوم الوحشي بغرب النيجر تدين الهجوم الوحشي بغرب النيجر

مصراوي Masrawy

11:32 ص الإثنين 04 يناير 2021

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت جمهورية العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، الهجوم الوحشي الذي استهدف قريتين في غرب النيجر، ما أسفر عن مقتل نحو مائة من الأبرياء.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب دولة النيجر الشقيقة وأسر وذوي الضحايا، مؤكدةً وقوفها بجانب النيجر في هذا المصاب الأليم.

كما أكدت مصر مجددًا موقفها الثابت من مكافحة العنف والتطرف والارهاب، مشددةً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها.

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