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هزة أرضية في العاصمة الجزائرية

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هزة أرضية في العاصمة الجزائرية هزة أرضية في العاصمة الجزائرية

مصراوي Masrawy

11:31 ص الإثنين 04 يناير 2021

وكالات:

تعرضت الجزائر العاصمة صباح الاثنين، على الساعة الـ 6 و16 دقيقة، إلى لهزة أرضية بقوة 3,2 درجة على سلم ريختر حسب بيان للمركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضحت هذه الهيئة العلمية أن مركز الهزة الأرضية يقع "على بعد 3 كلم شمال الجزائر العاصمة" في عرض البحر. ولم تذكر السلطات الجزائرية وقوع أي خسائر.

تتعرض الجزائر منذ أسابيع إلى هزات أرضية وارتدادات بالتزامن مع زلازل تتكرر على الحزام الممتد من اليابان فتركيا والبلقان فشمال إفريقيا حتى أمريكا الجنوبية.

وكانت مدينة جِيجَلْ وما جاورها، شمال شرق البلاد، قد اهتزت ليل يوم 27 ديسمبر الماضي بزلزال بقوة 3 درجات على سلم ريختر. كما تعرضت منطقة العمّارية بولاية المدية، الواقعة جنوب شرق العاصمة الجزائرية، لهزة أرضية بقوة 3,6 درجة مساء يوم 24 ديسمبر الماضي دون وقوع خسائر مادية.

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