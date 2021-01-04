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إيران تهاجم أبو الغيط: الجامعة العربية لم يعد لها وجود

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إيران تهاجم أبو الغيط: الجامعة العربية لم يعد لها وجود إيران تهاجم أبو الغيط: الجامعة العربية لم يعد لها وجود

مصراوي Masrawy

11:31 ص الإثنين 04 يناير 2021

وكالات:

شنت الخارجية الإيرانية هجوما لاذعا على جامعة الدول العربية، ردا على تصريحات لأمينها العام أحمد أبو الغيط تحدث فيها عن وجود "أطماع إيرانية إمبراطورية" في المنطقة العربية، حسبما نقلت اليوم .

وقال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إنه "ينبغي أن تكون التصريحات بحجم ووزن المنظمات والمؤسسات، والجامعة العربية لم يعد لها وجود على أرض الواقع".

وأضاف: "إنهم يعتقدون أن الأولويات في المنطقة تتغير عبر توجيه الاتهامات المكررة، بعد خيانتهم للتطلعات الفلسطينية وتطبيعهم العلاقات مع أعداء العرب والمسلمين"، وفق تعبيره.

وتابع: "هناك حاجة لتغيير الخطاب في المنطقة ونأمل أن يحدث ذلك لدى المسؤولين في المنطقة.. المنطقة بحاجة إلى شخصيات تحمل وجهات نظر مختلفة من داخل المنطقة".

وفي أواخر الشهر الماضي قال أبو الغيط في تصريحات صحفية إن "العالم العربي يواجه أوضاعا صعبة مع الجيران في الإقليم، مشيرا بالتحديد إلى أن لدى كل من إيران وتركيا أطماعا إمبراطورية في المنطقة العربية تعود إلى عصور سابقة".

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