بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن 3 مناطق شرقي المحافظة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق "السيوف شماعة، أبو سليمان، سيدي بشر قبلي"، لافتة إلى أنه سيجري عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع 8 متفرع من شارع الشركة العربية أمام مسجد الشهداء بمنطقة أبو سليمان، ما تسبب في قطع المياه عن المناطق المشار إليها.

وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.