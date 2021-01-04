جراحة نادرة.. استئصال جنين مكتمل من بطن طفلة عمرها أسبوع في أسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى، بمحافظة أسيوط، فى إجراء جراحة وعملية استئصال جنين مكتمل من داخل بطن رضيعة عمرها 7 أيام.

ضم الفريق الطبي الدكتور إبراهيم على إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى، والدكتور محمد حمادة تكرونى، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور أحمد ماهر مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتورة ولاء أحمد عزت طبيب مقيم، والدكتور حمدى إبراهيم مدرس الأشعة التشخيصية، والدكتورة فاطمة نبيل مدرس التخدير والعناية المركزة.

وأوضح الدكتور إبراهيم على إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى، لـ"مصراوي":"أن الحالة نادرة الحدوث بنسبة 1 فى نصف المليون، مشيرًا إلى أنه لوحظ وجود جسم غريب في بطن الطفلة أثناء حمل الأم لها، وبالمتابعة مع الدكتورة دينا حبيب، أستاذ النساء والتوليد بقسم النساء والتوليد بالجامعة، أجرت لها ولادة قيصرة وحجزها داخل وحدة حديثي الولادة بمستشفى الأطفال الجامعي".

وأضاف على، أنه بإجراء التحاليل اللازمة وعمل استكشاف للمريضة أسفر عن وجود جنين شبه مكتمل محاط تماما بأغشيته الجنينية كاملة؛ مشيرًا إلى أن جراحة استئصال الجنين من داخل بطن الرضيعة استغرقت 45 دقيقة، وجرى نقلها إلى وحدة حديثي الولادة عقب نجاح العملية الجراحية وخروجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.