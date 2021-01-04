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ضبط 29 ألف عبوة "كحول وجيل" مجهولة المصدر في الإسكندرية

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ضبط 29 ألف عبوة "كحول وجيل" مجهولة المصدر في الإسكندرية ضبط 29 ألف عبوة "كحول وجيل" مجهولة المصدر في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:29 ص الإثنين 04 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث بالإسكندرية، 29 ألف عبوة كحول وجيل مجهولة المصدر داخل مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل كميات كبيرة من المنتجات مجهولة المصدر.

وبمداهمة المصنع المشار إليه، عثر على 29 ألف و65 عبوة "كحول وجيل وديتول" بإجمالي 3120 لتر، دون مستندات، مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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