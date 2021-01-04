أخبار عاجلة

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
بالصور.. انتشال جثة أحد ضحايا حادث ترعة الإسماعيلية بالشرقية -
بالصور.. البيئة تكشف حقيقة ظهور حيوان يشبه التمساح بترعة في أسيوط -
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة -
"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير! -
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية -
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: تجفيف منابع الإرهاب يقتضي تفكيك فكر الإخوان

Print
وزير الأوقاف: تجفيف منابع الإرهاب يقتضي تفكيك فكر الإخوان وزير الأوقاف: تجفيف منابع الإرهاب يقتضي تفكيك فكر الإخوان

مصراوي Masrawy

11:27 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن استهداف أبواق أهل الشر الممنهج لبلدنا يتطلب أن نكون يدا واحدة في مواجهة التحديات.

وأضاف في بيان له، الإثنين، أن عمالة وخيانة الإخوان وأبواقهم تستدعي كشف حقيقتهم وتعرية خيانتهم، فهم الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي، والأداة الأطوع في أيدي أعداء وطننا وديننا وأمتنا، وأن هذه الأبواق لم تفقد مهنيتها فحسب، إنما فقدت حياءها وإنسانيتها.

وتابع وزير الأوقاف:"لا يمكن الحديث عن دين أو عن أناس فقدوا كل القيم و أدنى درجات الحياء وصاروا مسخا لا يستحي من الله ولا من الخلق ولا من أنفسهم، مما يتطلب إدراكنا لحجم المؤامرة التي يحيكها هؤلاء الخونة ضد بلدنا وأمتنا وأمن وسلام المنطقة، كما يتطلب الضرب بيد من حديد على أيدي الخونة وأذنابهم وكل عميل أو خائن لوطنه".

وأضاف:" يجب على كل المعنيين بصناعة الوعي كشف هؤلاء الخونة والمرتزقة والمتاجرين بأمن أوطانهم واستقرارها، كما نؤكد أنه لابد من تضافر الجهود لكشف طبيعة هذه الجماعة الغادرة على كل المستويات، وطنيا وعربيا وإقليميًا ودوليا، حيث تظل هذه الجماعة شوكة في ظهر أوطاننا وأمتنا كما أراد من صنعوها و من يوجهونها ويستخدمونها أداة لضرب وزعزعة الاستقرار في منطقتنا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية