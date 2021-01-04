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إطلاق خطة تطوير 180 قرية وعزبة في شبين القناطر

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إطلاق خطة تطوير 180 قرية وعزبة في شبين القناطر إطلاق خطة تطوير 180 قرية وعزبة في شبين القناطر

مصراوي Masrawy

11:25 ص الإثنين 04 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعا تنسيقيا، بحضور اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح ، "حياة كريمة"، وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية، لبحث التنسيقات اللازمة، لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة.

أوضح المحافظ أن التطوير يشمل كافة القطاعات الخدمية لاسيما في قطاع البنية التحتية، من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.

وتوجه المحافظ بالشكر للقيادة السياسية على جهودها المبذولة، مؤكدًا أن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع الاطراف المعنية، لمتابعة وتنسيق اعمال تنفيذ المشروع من خلال تجميع البيانات وتحديد الاولويات ورفع التقارير اللازمة ودفع الاعمال للانتهاء بها خلال عام من بدء المشروع.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع المسئولين أهم الأولويات والخدمات التي يحتاج اليها مواطني قرى مدينة شبين القناطر للبدء في إنشاء خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث أكد المحافظ أنه سيتم وضع أولوية أولى لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتُخدم على القرى، مشيرًا أنه سيتم تنسيق حورات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها علي أجندة الأولوية.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.

حضر الإجتماع إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومديري مديريات الخدمات بالقليوبية.

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