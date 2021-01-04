أخبار عاجلة

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
بالصور.. انتشال جثة أحد ضحايا حادث ترعة الإسماعيلية بالشرقية -
بالصور.. البيئة تكشف حقيقة ظهور حيوان يشبه التمساح بترعة في أسيوط -
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة -
"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير! -
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية -
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البلاد تبرز أهمية انعقاد القمة الخليجية

Print
البلاد السعودية تبرز أهمية انعقاد القمة الخليجية البلاد تبرز أهمية انعقاد القمة الخليجية

مصراوي Masrawy

11:13 ص الإثنين 04 يناير 2021

الرياض- (أ ش أ):

أبرزت صحيفة "البلاد" أهمية انعقاد القمة الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الإثنين، أنه وسط اهتمام بالغ على كافة الأصعدة عربيا وعالميا، تنعقد القمة الخليجية في العلا، بكل ما تعنيه من دلالات راسخة لحرص القادة على استمرار وزيادة فاعلية مسيرة المجلس، وتأكيد تماسكه، حيث تجسد المملكة مواقفها لدعم وحدة الصف الخليجي واستمرار إنجازاته وبما يحقق له المنعة التي تعكس الإرادة المشتركة لدول المجلس وقياداتها الحكيمة إيمانا بأن الأمن الخليجي لا يتجزأ.

وأضافت الصحيفة تحت عنوان "مسيرة التعاون" أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أكد كثيرا من الحقائق الناصعة حول قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي، والدور الرئيسي للمملكة السعودية باعتبارها العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، وبما تملكه من مكانة إقليمية ودولية في تعزيز مسيرة المجلس بكل ما يدفع بها إلى الآفاق المرجوة منها، وما تحمله القمة من ملفات مهمة، وما ستسفر عنه من قرارات مهمة وهي تعبر بالمجلس إلى عقده الخامس بأمان واستقرار ومواجهة جماعية للتحديات الإقليمية الجسام والمتغيرات العالمية، وتحقيق كل ما فيه خير ونماء.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "الاقتصاد" تحت عنوان (ولي العهد.. همة للخليج والمنطقة) أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرتبط بعلاقات وثيقة ومتميزة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يعكسها على تنسيق المواقف وتكاملها بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الكيان الخليجي وتعزيز أمنه وتقويته لمواجهة التهديدات والتحديات الإقليمية.

وأضافت أن ذلك ظهر في مجالات التعاون التي صنعتها اللجان الاقتصادية والسياسية المشتركة وتشكلت مع عدد من دول المنطقة من أجل التنسيق للمشاريع التنموية المشتركة، وأيضا تبادل وجهات النظر في القضايا كافة التي تهم وتساعد على استقرار المنطقة، كما أسهمت في معالجة النفط، وإصلاح الأسواق، ما انعكس بحالة اقتصادية قوية لمصلحة شعوب المنطقة، خاصة دول الخليج، التي يؤكد في كل مناسبة أنه يعمل بجهد كبير من أجل مضي المنطقة والمجموعة الخليجية إلى نهضة تنموية شاملة تتكامل فيها الجهود لمصلحة الشعوب.

وأفادت الصحيفة بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، آمن بأن ورش التنمية الكبيرة التي تشهدها السعودية ودول الخليج، ستحولها إلى منطقة عالمية جاذبة للاستثمارات، فتصنيف معظم دول الخليج من الفئة (A)، يبرز الأهمية والدور الكبير لانخراط المجموعة في منظومة رؤية اقتصادية شاملة وموحدة، وبرامج الرؤية داخل السعودية حققت عددًا من المشاريع البارزة في جميع القطاعات، وقطعت شوطا كبيرا لجني ثمار إيجابية لدعم مؤشرات الاقتصاد بمفهوم التنوع الاقتصادي المطلوب من السياحة، والترفيه، وجودة الحياة، والتقنية الرقمية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي، ومنتجات القطاعات العسكرية المتنوعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

شبكة عيون الإخبارية