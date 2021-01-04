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وزير الصحة الألماني يدعو العاملين في القطاع الصحي إلى تلقي لقاح كورونا

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وزير الصحة الألماني يدعو العاملين في القطاع الصحي إلى تلقي لقاح كورونا وزير الصحة الألماني يدعو العاملين في القطاع الصحي إلى تلقي لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:03 ص الإثنين 04 يناير 2021

برلين- (د ب أ):

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان الأطباء وأطقم التمريض إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال شبان في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "ما يوصي به العقل والتضامن هو أن يتلقى أولئك الذين يعملون في القطاع الصحي التطعيم لحماية أنفسهم وحماية المرضى المسؤولين عنهم"، مضيفا أنه شخصيا سيتلقى اللقاح على الفور عندما يحين دوره، وقال: "وأريد أيضا أن أقنع بتطعيمي (الآخرين) بأن اللقاح آمن".

يُذكر أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية بألمانيا أعلنوا أنهم لا يريدون تلقي التطعيم.

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