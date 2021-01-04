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إداريًا.. تأجيل محاكمة أحمد شفيق في اتهامه بإهدار المال العام لـ 6 يناير

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إداريًا.. تأجيل محاكمة أحمد شفيق في اتهامه بإهدار المال العام لـ 6 يناير إداريًا.. تأجيل محاكمة أحمد شفيق في اتهامه بإهدار المال العام لـ 6 يناير

مصراوي Masrawy

11:13 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وآخرين في اتهامهم بإهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "جمعية خدمات ، حديقة الأسرة "، إداريًا إلى جلسة 6 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر محمد خميس.

يذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

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