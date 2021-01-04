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الداخلية: تحرير 5171 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية

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الداخلية: تحرير 5171 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية الداخلية: تحرير 5171 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية

مصراوي Masrawy

11:07 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5171 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2391 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و240 مخالفة السير بدون تراخيص، و16 مخالفة موقف عشوائي، و56 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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