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إعادة فتح طريق "- أسوان الزراعي" عقب انقشاع الشبورة المائية

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إعادة فتح طريق "مصر- أسوان الزراعي" عقب انقشاع الشبورة المائية إعادة فتح طريق "- أسوان الزراعي" عقب انقشاع الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

11:07 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأثنين، إعادة فتح طريق " - أسوان" الزراعي من بني سويف حتي المنيا بعد انقشاع الشبورة المائية، واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

كثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، لمنع وقوع ، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، و"بنها - شبرا" الحر تحسبًا لحدوث أعطال السيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.

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