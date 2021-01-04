أخبار عاجلة

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
بالصور.. انتشال جثة أحد ضحايا حادث ترعة الإسماعيلية بالشرقية -
بالصور.. البيئة تكشف حقيقة ظهور حيوان يشبه التمساح بترعة في أسيوط -
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة -
"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير! -
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية -
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الكريمات و30 يونيو أبرزها.. فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية

Print
الكريمات و30 يونيو أبرزها.. فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية الكريمات و30 يونيو أبرزها.. فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

10:47 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الاثنين، إعادة فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية، واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات .

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق الطرق الرئيسية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

وفي وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية، وعلى الفور تم إعادة فتح الطرق، ومنها: الكريمات، 30 يونيو، والسويس الصحراوي مع استمرار تعيين الخدمات المرورية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية