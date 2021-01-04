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مصادر دبلوماسية: سلطان عمان لن يشارك في القمة الخليجية

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مصادر دبلوماسية: سلطان عمان لن يشارك في القمة الخليجية مصادر دبلوماسية: سلطان عمان لن يشارك في القمة الخليجية

مصراوي Masrawy

10:47 ص الإثنين 04 يناير 2021

الرياض- (د ب أ):

أكدت مصادر دبلوماسية خليجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني سيرأس وفد بلاده إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 41 نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي تولى مقاليد الحكم في بلاده في 11 يناير العام الفائت خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد.

ومن المقرر أن تبدأ القمة أعمالها مساء غد الثلاثاء في مدينة العُلا شمال غربي بمشاركة بقية قادة الدول الأعضاء".

ودرج السلطان العماني على إيفاد ممثل عنه إلى القمم الخليجية منذ نحو عشر سنوات مضت وكذا الأمر بالنسبة للقمم التي تعقد في إطار الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي .

ويضم المجلس الخليجي ست دول هي السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين، والمجلس الأعلى به يعد أعلى سلطة ويتكون من قادة الدول ويجتمع في دورة عادية (قمة) كل عام ويدخل في دورته الـ41 العقد الخامس من عمره.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وجّه رسائل ودية إلى أطراف الأزمة، إذ قادت الكويت خلال الشهور الماضية الجهود من أجل إتمام المصالحة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف امس الأحد إن"انعقاد الدورة الواحدة والأربعين في العلا التاريخية، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يؤكد حرص قادة دول المجلس في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات كافة".

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