تحرير 580 محضر لمخالفة قرار ارتداء الكمامة في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تحرير 580 محضر لمخالفي قرار ارتداء كمامة طبية، في اليوم الأول لتطبيق قرار مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ في بيان له اليوم، أن المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية، برئاسة العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة جرى تحرير 580 محضر عدم ارتداء كمامة أمس الأحد على مستوى المحافظة، مؤكدًا على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.