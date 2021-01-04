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ضبط كميات من الدجاج المجمد مجهول المصدر في بورسعيد

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ضبط كميات من الدجاج المجمد مجهول المصدر في بورسعيد ضبط كميات من الدجاج المجمد مجهول المصدر في بورسعيد

مصراوي Masrawy

11:12 ص الإثنين 04 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الاثنين، لمراقبة الأسواق وصلاحية السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلوجرام من الدجاج المجمد داخل أكياس مخزنة منذ فترات طويلة ومجهول المصدر كونه بدون أي بيانات أو بطاقة توصيف للمنتج بخصوص إسم المجزر أو إسم الشركة أو عنوانها وغير مطابق للمواصفات القياسية المصرية.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 37 لسنة 2021، جنح الزهور، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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