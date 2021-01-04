ذبح نفسه.. عامل في وحدة صحية بالمنوفية ينهي حياته أثناء العمل

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم عامل بالوحدة الصحية في قرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على ذبح نفسه بآلة حادة أثناء عمله، صباح اليوم الاثنين.

كشفت التحريات الأولية أن العامل أقدم على الانتحار بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وأثارت الواقعة حالة فزع كبيرة بين الموظفين بالوحدة والذين علقوا: "كان فيه الروح لسه ونزف كتير".

وكشفت مصادر بمديرية الصحة لـ"مصراوي"، أن العامل يُدعى "م.ا" في العقد الخامس من العمر، من قرية جروان، على قوة مستشفى الباجور العام.

في السياق توجه مدير الإدارة الطبية لمكان الحادث، وتابع عملية نقل العامل إلى سيارة الإسعاف التي استدعاها زملاءه فور وقوع الحادث، وجرى نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.