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جنوب سيناء تعلن عن وظائف في مديرية الطب البيطري

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جنوب سيناء تعلن عن وظائف في مديرية الطب البيطري جنوب سيناء تعلن عن وظائف في مديرية الطب البيطري

مصراوي Masrawy

11:06 ص الإثنين 04 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بمديرية الطب البيطري.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مديرية الطب البيطري في حاجة لشغل بعض الوظائف بنظام السركي على الباب الرابع " الدعم، والمنح ، والمزايا الاجتماعية" وذلك طبقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 – 2021.

وأوضح المحافظ في بيان له اليوم، أن المديرية في حاجة لشغل 6 وظائف بينهم 3 طبيب بيطري، وسيجري تكليفهم بالعمل في المدن الأكثر احتياجًا " رأس سدر، نويبع، أبوزنيمة"، و سائق بشرط أن يكون حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة أو ثانية، ومؤهل مناسب للعمل بمدينة الطور، إضافة إلى 2 عامل خدمات معاونة، بشرط الحصول على شهادة الإعدادية أو شهادة محو الأمية، للعمل بمدينة الطور.

وأشار إلى أنه سيجري تقديم الطلبات بقسم الموارد البشرية بمديرية الطب البيطري، حتى موعد أقصاه 10 من شهر يناير الجاري، على أن تضم الطلبات كافة المستندات المطلوبة.

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