تجديد حبس 3 أطفال قتلوا سائق توكتوك في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ههيا الجزئية بالشرقية، اليوم الاثنين، حبس 3 أطفال لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستدراج سائق توك توك، طفل بالخامسة عشر من عمره، وقتله لسرقة دراجته الآلية بقرية "العدوة" التابعة لمركز شرطة ههيا، والتخلص من جثته وسط أرض زراعية بالقرية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفل، عمره 15 عامًا تقريبًا، مجهول الهوية، مصاب بطعنة نافذة بالبطن ومُلقى وسط أرض زراعية بقرية "العدوة" بههيا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "ههيا" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن المجني عليه يُدعى إسلام لطفي، 15 عامًا، مُقيم ببندر ههيا، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "طارق.م" و"محمد.خ" و"السيد.ح" أعمارهم 16 سنة، تبين استدراجهم المجني عليه لمكان خال من المارة، بدعوى توصيلهم، وفي الطريق أنهوا حياته وتخلصوا من الجثة في أرض زراعية ولاذوا بالفرار بعد سرقة التوك توك.

جرى ضبط المتهمين، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

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