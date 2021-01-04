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تفريغ 890 طن رخام وتداول 30 سفينة في موانئ بورسعيد

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تفريغ 890 طن رخام وتداول 30 سفينة في موانئ بورسعيد تفريغ 890 طن رخام وتداول 30 سفينة في موانئ بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:59 ص الإثنين 04 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل ميناء غرب بورسعيد، اليوم الأثنين، السفينة MAJD .B التي ترفع علم تنزانيا والبالغ طولها 80 متر والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 890 طن رخام بالميناء.

وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي - أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 30 سفينة إذ سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 4، ومتواجد على الأرصفة 5، ومن المنتظر دخول 3، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 2 ومن المنتظر دخول واحدة، كما سجل الميناء دخول واحدة بضائع عامة وخروج واحدة أخرى، ومتواجد على الأرصفة 3.

وأكدت على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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