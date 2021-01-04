قيادة الدفاع الجوي العراقية : جميع الطائرات التي تدخل العراق تحت السيطرة

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مصراوي Masrawy

بغداد- ( د ب أ):

أكدت قيادة الدفاع الجوي العراقية اليوم الاثنين أن حركة الطيران تحت السيطرة والمراقبة، كاشفة عن وجود مساع لتجهيز القيادة بأسلحة متطورة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن قائد الدفاع الجوي اللواء الركن معن السعدي إن "قيادة الدفاع الجوي من القيادات الفعالة لحماية البلد، لهذا هناك تسابق بالتسلح لغرض تطوير قدراتها، لتأمين حماية أكبر".

وأشار إلى "وجود مساع لغرض شراء أسلحة متطورة أكثر، ومنظومات كشف راداري ومتصديات سلاح دفاع مديات أكبر".

وأوضح السعدي أن "عمل القيادة فنية قتالية، لأنها تعتمد على منظومات الكشف، و التصدي، والمعالجة من المدفعية والصواريخ، وهذه المنظومات تعمل بشكل مترابط ومسيطر عليها من قبل مركز عمليات رئيسي في وقتها، ولهذا فأن كل الطائرات التي تدخل إلى العراق هي تحت مرأى قيادة الدفاع الجوي".

وأكد على "عدم دخول طائرة للاجواء العراقية، إلا بعد أن يكون هناك تنسيق، وموافقات من القيادات العليا في القوات المسلحة".

ولفت السعدي إلى أن "هناك خروقات قد تحدث، ولكن تكون مرصودة، ويتم اخبار مراجع القيادة"، مبيناً أن "هذه الخروقات المقصود بها قد تكون مخالفات لبعض الطيران، تدخل في اتجاه غير مسموح لها".

وذكر أن "حركة الطيران تحت السيطرة والمراقبة، والخروقات التي تحدث من الممكن أن تتصدى أسلحة الدفاع الجوي لها عندما تكون ضمن المواصفات الفنية والتعبوية للأسلحة".

وأكد السعدي أن "قيادة الدفاع الجوي تحتاج إلى دعم وقدرات إضافية لغرض فرض السيطرة أكثر، لأن الخروقات التي تكون في شمال العراق، ولكن بتعزيز القدرات اللاحقة، سيتم فرض السيطرة عليها بالكامل".