أخبار عاجلة

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
بالصور.. انتشال جثة أحد ضحايا حادث ترعة الإسماعيلية بالشرقية -
بالصور.. البيئة تكشف حقيقة ظهور حيوان يشبه التمساح بترعة في أسيوط -
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة -
"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير! -
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية -
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قيادة الدفاع الجوي العراقية : جميع الطائرات التي تدخل العراق تحت السيطرة

Print
قيادة الدفاع الجوي العراقية : جميع الطائرات التي تدخل العراق تحت السيطرة قيادة الدفاع الجوي العراقية : جميع الطائرات التي تدخل العراق تحت السيطرة

مصراوي Masrawy

10:45 ص الإثنين 04 يناير 2021

بغداد- ( د ب أ):

أكدت قيادة الدفاع الجوي العراقية اليوم الاثنين أن حركة الطيران تحت السيطرة والمراقبة، كاشفة عن وجود مساع لتجهيز القيادة بأسلحة متطورة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن قائد الدفاع الجوي اللواء الركن معن السعدي إن "قيادة الدفاع الجوي من القيادات الفعالة لحماية البلد، لهذا هناك تسابق بالتسلح لغرض تطوير قدراتها، لتأمين حماية أكبر".

وأشار إلى "وجود مساع لغرض شراء أسلحة متطورة أكثر، ومنظومات كشف راداري ومتصديات سلاح دفاع مديات أكبر".

وأوضح السعدي أن "عمل القيادة فنية قتالية، لأنها تعتمد على منظومات الكشف، و التصدي، والمعالجة من المدفعية والصواريخ، وهذه المنظومات تعمل بشكل مترابط ومسيطر عليها من قبل مركز عمليات رئيسي في وقتها، ولهذا فأن كل الطائرات التي تدخل إلى العراق هي تحت مرأى قيادة الدفاع الجوي".

وأكد على "عدم دخول طائرة للاجواء العراقية، إلا بعد أن يكون هناك تنسيق، وموافقات من القيادات العليا في القوات المسلحة".

ولفت السعدي إلى أن "هناك خروقات قد تحدث، ولكن تكون مرصودة، ويتم اخبار مراجع القيادة"، مبيناً أن "هذه الخروقات المقصود بها قد تكون مخالفات لبعض الطيران، تدخل في اتجاه غير مسموح لها".

وذكر أن "حركة الطيران تحت السيطرة والمراقبة، والخروقات التي تحدث من الممكن أن تتصدى أسلحة الدفاع الجوي لها عندما تكون ضمن المواصفات الفنية والتعبوية للأسلحة".

وأكد السعدي أن "قيادة الدفاع الجوي تحتاج إلى دعم وقدرات إضافية لغرض فرض السيطرة أكثر، لأن الخروقات التي تكون في شمال العراق، ولكن بتعزيز القدرات اللاحقة، سيتم فرض السيطرة عليها بالكامل".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية