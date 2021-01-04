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للطيران: ٢٠٪ تخفيضًا على الرحلات الدولية بمناسبة لكرة اليد

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مصر للطيران: ٢٠٪ تخفيضًا على الرحلات الدولية بمناسبة كأس العالم لكرة اليد للطيران: ٢٠٪ تخفيضًا على الرحلات الدولية بمناسبة لكرة اليد

مصراوي Masrawy

10:35 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة للطيران، اليوم الاثنين، عن طرح تخفيض 20٪، وذلك على جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، ابتداء من اليوم وحتى 14 يناير الجاري، على أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر على رحلات الشركة عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير الجاري.

وقال رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن التخفيضات جاءت في إطار اهتمام الدولة المصرية بنجاح تنظيم واستضافة بطولة لكرة اليد للرجال، والمقامة في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الحالي، والتي تعد أول بطولة عالمية تقام في ظل جائحة كورونا، مضيفًا: "هناك توجيهات من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين في الحدث".

من ناحية أخرى، أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية و الركب الطائر بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، والتأكيد على ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين الي مصر شهادة pcr بنتيجة سلبية قبل موعد وصول الرحلة بـ 72 ساعة.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية أطلقت حملة دعائية للترويج لإستضافة الحدث، وذلك من خلال وضع شعار وتميمة البطولة حورس علي واجهة اثنين من أكبر طائرات الشركة ، وعلى مقاعد جميع الطائرات Head Rest، وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصر للطيران لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، كما أطلقت الشركة حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء إستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة ، والتي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى البلاد، عن اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها الشركة بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي و انتهاء الزيارة.

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