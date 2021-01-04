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صور.. الشبورة المائية تحجب الرؤية في القليوبية.. و"المرور" تحذر السائقين

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صور.. الشبورة المائية تحجب الرؤية في القليوبية.. و"المرور" تحذر السائقين صور.. الشبورة المائية تحجب الرؤية في القليوبية.. و"المرور" تحذر السائقين

مصراوي Masrawy

10:41 ص الإثنين 04 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت الساعات الأولى في صباح اليوم الإثنين، ظهور شبورة مائية كثيفة على العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة.

وحذرت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

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