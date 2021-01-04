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تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الشرقية

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تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الشرقية تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:37 ص الإثنين 04 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح مستأنف بلبيس بالشرقية، اليوم الاثنين، تجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه من الأم بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز بلبيس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "ب.ع" 36 عامًا، ميكانيكي، مُقيم ببندر بلبيس، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر.

تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه من الأم، يُدعى "ع.ع" حاصل على دبلوم صنايع، تبين أنه خرج من السجن حديثًا، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، وتطور الأمر إلى مشاجرة أقدم خلالها الأخير على طعن شقيقه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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