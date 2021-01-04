تداول 8 آلاف طن بضائع في موانيء البحر الأحمر

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السويس – حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة سفينتين تجاريتين وجرى 7764 طن بضائع و407 شاحنة إذ شملت حركة الواردات 137 طنا بضائع و42 شاحنة.

وتابع بيان للهيئة اليوم الاثنين أنه جرى تصدير 7627 طن بضائع عامة، و365 شاحنة بضائع .

وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة الحرية 2 وغادرت ثلاث سفن وهى أمانة والحرية وأمل كما شهد ميناء نويبع اليوم مغادرة السفينة والتي وصلت في الأمس بعد رحلة مكوكية، إذ غادرت الميناء وعادت مرة أخرى خلال 24 ساعة.