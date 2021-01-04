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تنفيذ 11 قرار إزالة في المهد لتعديات على الأراضي الزراعية في المنوفية

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تنفيذ 11 قرار إزالة في المهد لتعديات على الأراضي الزراعية في المنوفية تنفيذ 11 قرار إزالة في المهد لتعديات على الأراضي الزراعية في المنوفية

مصراوي Masrawy

10:15 ص الإثنين 04 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية حملات لمتابعة ورصد أية تعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، ما أصغر عن تنفيذ ١١ قرار إزالة فورية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة بنطاق المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، استهدفت أعمال بناء بالدور الخامس والسادس بأحد الأبراج بالمخالفة لقرار الحظر، وتحفظت الحملة على مواد البناء وصاحب البرج، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين حفاظًا على هيبة الدولة.

كما ايتهدفت أعمال بناء سور على قطعة أرض فضاء، وتنفيذ الإزالة الفورية للسور واتخاذ الإجراءات الفورية حيال صاحب الأرض، فضلاً عن تنفيذ إزالة فورية بقرية بلمشط بمساحة 125م عبارة عن تشوينات بالطوب الأبيض.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وبالتنسيق مع حماية الأراضي والأجهزة الامنية، إزالة فورية لحالتي تعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية شنوان على مساحة 260م2، حالتي تعد بناحية الماي بمساحة اجمالية 324م2 عبارة عن عشة بوص وحطب وطوب أحمر وطين، فضلا عن تنفيذ إزالة فورية لـ 4 حالات ناحية سرسنا بالشهداء بمساحة إجمالية 495 متر.

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