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بسبب ارتفاع اصابات كورونا.. اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ

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بسبب ارتفاع اصابات كورونا.. اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ بسبب ارتفاع اصابات كورونا.. اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ
سجّلت البلاد 3158 حالة إصابة جديدة أمس نصفها من المحافظات الأربع

بسبب ارتفاع اصابات كورونا.. اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ

قال رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا؛ إن اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها، بسبب جائحة (كوفيد-19).

وجاء إعلان سوجا؛ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بعد أن حثّ حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، المركزية، السبت الماضي، على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسجّلت اليابان 3158 حالة إصابة جديدة، أمس الأحد، نصفها تقريباً من المحافظات الأربع: طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما.

وأعربت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي؛ عن مخاوفها من زيادة عدد المصابين الذين يعانون أعراضاً حادة بعد أن ارتفع الرقم إلى 101 يوم الأحد.

وحثّت سكان طوكيو البالغ عددهم 14 مليون شخص، على الاستمرار في الامتناع عن الخروج بلا داعٍ ضروري.اليابان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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