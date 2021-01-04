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السيطرة على حريق داخل مزرعة في أسيوط

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السيطرة على حريق داخل مزرعة في أسيوط السيطرة على حريق داخل مزرعة في أسيوط

مصراوي Masrawy

10:03 ص الإثنين 04 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم الاثنين، على حريق اندلع داخل مزرعة أرانب بناحية عزبة عنان بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بورود بلاغا من الأهالي بالحادث.

تبين نشوب الحريق بمزرعة أرانب مقامة بالطوب الأبيض، مكونه من طابق واحد مساحتها 5 قيراط مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب والبوص ملك "جمال.ح.ح"، وجرى السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المزرعة مؤجرة لـ"تهامي.أ.ع" بقرية الشامية؛ وبسؤاله، قرر نفوق 200 أرنب أعمار مختلفة دون معرفة أسباب الحريق.

وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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