ضبط المتهم بإلقاء زوجته من شرفة المنزل في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط عامل؛ لاتهامه بإلقاء زوجته من شرفة المنزل بسبب خلافات بينهما بقرية "كفر الشاويش" التابعة لمركز الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" العام، بوصول ربة منزل، مصابة بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم، وحالتها مستقرة.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين المصابة وزوجها بسبب خلافات بينهما، وأن الزوج ألقى بزوجته من شرفة مسكنهما بالطابق الأول بقرية "كفر الشاويش".

جرى ضبط الزوج المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.