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1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
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الجمعة 08 يناير 2021 07:42 مساءً
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين
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الجمعة 08 يناير 2021 07:35 مساءً
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته
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الجمعة 08 يناير 2021 07:35 مساءً
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد
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الجمعة 08 يناير 2021 07:35 مساءً
بالصور.. انتشال جثة أحد ضحايا حادث ترعة الإسماعيلية بالشرقية
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الجمعة 08 يناير 2021 07:33 مساءً
بالصور.. البيئة تكشف حقيقة ظهور حيوان يشبه التمساح بترعة في أسيوط
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الجمعة 08 يناير 2021 07:33 مساءً
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة
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الجمعة 08 يناير 2021 07:33 مساءً
"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير!
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الجمعة 08 يناير 2021 07:17 مساءً
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية
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الجمعة 08 يناير 2021 07:17 مساءً
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن
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الجمعة 08 يناير 2021 07:17 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
محافظ الشرقية: الأكسجين بـ مستشفى الحسينية كاف.. والـ4 المتوفين عانوا من أمراض مزمنة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 04 يناير 2021 10:12 صباحاً
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