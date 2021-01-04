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إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين
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الجمعة 08 يناير 2021 07:35 مساءً
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته
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الجمعة 08 يناير 2021 07:35 مساءً
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد
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الجمعة 08 يناير 2021 07:35 مساءً
بالصور.. انتشال جثة أحد ضحايا حادث ترعة الإسماعيلية بالشرقية
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الجمعة 08 يناير 2021 07:33 مساءً
بالصور.. البيئة تكشف حقيقة ظهور حيوان يشبه التمساح بترعة في أسيوط
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الجمعة 08 يناير 2021 07:33 مساءً
وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة
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الجمعة 08 يناير 2021 07:33 مساءً
"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير!
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الجمعة 08 يناير 2021 07:17 مساءً
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية
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الجمعة 08 يناير 2021 07:17 مساءً
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن
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الجمعة 08 يناير 2021 07:17 مساءً
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق
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الجمعة 08 يناير 2021 07:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
وزيرة الهجرة تكشف عن الدور الكبير الذي بذلته الدولة لإنهاء أزمة العالقين بالخارج خلال أزمة كورونا
مصر
CBC Egypt
الاثنين 04 يناير 2021 10:05 صباحاً
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