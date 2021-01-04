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شاهد.. انتهاء ازدواج ٦٣ كم بطريق "حائل - الروضة"

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يتيح سهولة التنقل مما يختصر المسافة ويقلل الازدحام

شاهد.. انتهاء ازدواج ٦٣ كم بطريق

أنهت وزارة النقل أعمالها بطريق "حائل - الروضة" المزدوج بطول 20 كيلو متراً؛ بداية من مدينة حائل باتجاه الروضة وفتحه للحركة.

وبلغ إجمالي ما تم إنجازه على الطريق المزدوج ٦٣ كيلو متراً، إضافة إلى فتح حركة السير على الطريق المزدوج الرابط بين طريقي "حائل - القصيم" السريع، وطريق "حائل- القصيم" القديم، بطول سبعة عشر كيلو متراً الذي يتيح سهولة التنقل دون الدخول الى وسط المدينة؛ مما يختصر مسافة التنقل ويقلل من الازدحام المروري على الطرق.

يُذكر أنه بلغ اجمالي أطوال الطرق المنجزة بمنطقة حائل خلال ٢٠٢٠ م، (٢٢١) كيلو متراً؛ منها (٤٣) كيلو متراً طرقاً مزدوجة مع تقاطع علوي على طريق "حائل – القصيم" السريع، ومعبرَي إبل على الطريق السريع بتكاليف تجاوزت ١٦٩ ميلون ريال.

وأكّد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل، المهندس تركي الحميد؛ أن وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً لكل مشاريعها بجميع مناطق المملكة عموماً، ومن بينها منطقة حائل، كما تحرص على ايجاد السبل الكفيلة لتسريع انجاز أعمالها كافة التي تخدم أهالي المنطقة وزوّارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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