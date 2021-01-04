الأسعار إلى أين في 2021.. مطورون: الزيادة من 3 لـ15% والعقارات الأفضل للاستثمار

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد سوق العقارات في مصر تغييرات ملحوظة بالآونة الأخيرة، عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتراجع نسب المبيعات بشكل كبير منذ الربع الثاني من 2020 وحتى الآن، حيث يترقب الكثير من الراغبين في الشراء سواء بهدف السكن أو الاستثمار انخفاض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

"مصراوي" سأل مطورين عقاريين ومتعاملين في القطاع العقاري عن أسعار العقارات وهل هناك زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة أم لا؟ وكم تقدر هذه الزيادة؟ حيث توقع البعض وجود زيادة في أسعار العقارات مع بداية العام الجديد لكن بنسب قليلة وفي مناطق بعينها.

المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، قال إنه خلال النصف الأول من 2020 لم تحدث أي زيادات في أسعار العقارات، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت أسعار بعض المنتجات في الزيادة بنسب مختلفة تراوحت بين 3% وحتى 7%، وهناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أي زيادة.

وأشار سراج إلى أن أفضل وقت للشراء، هو الوقت الحالي في ظل العروض التي تقدمها الشركات للعملاء، متوقعًا أن تقل خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد الآن فترات سداد تصل لـ10 سنوات.

ومن خلال مؤشر عقار ماب، لرصد حجم الطلب على الشراء، تلاحظ في الآونة الأخيرة هبوط ملحوظ في حجم الطلب في القاهرة الجديدة والذي أصبح يسجل 52% من المعروض، بينما في أكتوبر وصل لـ36% وحتى 45%.

وتوقع المهندس أحد طه منصور، رئيس كاسيل للتطوير العقاري، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتجاوز الـ10% خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي وانتقال الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتشغيل المونوريل الذي سيسهم فى نقل الآلاف من وإلى العاصمة، كما سنشهد زيادة في حجم الطلب أيضًا.

وأشار منصور، أن المبيعات العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء سكني أو إدارى أو تجاري، شكلت نحو 40% من جميع مبيعات العقارات بالسوق المصرية خلال 2020.

ومن خلال مؤشر عقار ماب، سجل الطلب على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة 25%، فيما ارتفعت الأسعار خلال 2020 إلى 10% تقريبًا.

المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مصر إيطاليا العقارية، أكد أن العقار في 2021 سيشهد زيادة سعرية طبيعية تصل لـ15% بشكل متوسط، لافتا إلى أن معظم الشركات طورت آليات التعامل مع العملاء وأصبح كل شئ يتم بشكل إلكتروني، لافتًا إلى أنه تم تطوير البنية التكنولوجية للشركة لتحفيز البيع أون لاين.

وأشار إلى أن أن القطاع العقاري في مصر واعد طول الوقت، يمكن أن يمر ببعض التحديات لكنه حتى الآن صامد في مواجهة أزمة فيروس كورونا، فعلى الرغم من تأثر المبيعات في خلال النصف الأول من 2020، إلا أنه في النصف الثاني بدء في الانتعاش مرة أخرى وعادت المبيعات بشكلها الطبيعي.

وأكد العسال، أن الاستثمار في العقار هو الأفضل في الوقت الحالي، حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار، فلا يشهد انخفاضًا في السعر، عكس الذهب وما يشهده من تذبذب، كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار في العقار.