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"سامسونج" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها بعد 10 أيام

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"سامسونج" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها بعد 10 أيام "سامسونج" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها بعد 10 أيام

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تجهّز أولى مفاجآتها لعام 2021 لكل عشاق هواتفها.

ونشرت سامسونج، مقطع ، يُظهر نيتها الكشفَ عن هاتف ذكي جديد يوم 14 يناير.

وعلى الرغم من أن الشركة الكورية الجنوبية لم تعلن هوية الهاتف الذي ستعلن عنه، خلال مشاركتها في معرض المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية الأمريكي في لاس فيجاس؛ إلا أن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أكد أنه سيكون سلسلة هواتف "جلاكسي إس 21" و"جلاكسي إس 21 ألترا" و"جلاكسي إس 21 بلس".

وربما ستكون تلك الهواتف أيضًا بجانب سماعات سامسونج "جلاكسي بودز" الجديدة.

وتقول سامسونج في دعوتها: "على مدار العام الماضي، احتلت تكنولوجيا الهاتف المحمول مركز الصدارة في الحياة اليومية؛ حيث يعمل الناس عن بُعد ويقضون المزيد من الوقت في المنزل".

وتابعت الشركة الكورية الجنوبية "الانتقال السريع إلى عالم الجوال أولًا يجلب معه الحاجة إلى أجهزة يمكنها تحويل الحياة اليومية إلى تجربة غير عادية".

وكانت تسريبات حديثة قد كشفت مواصفات هواتف "جلاكسي إس 21" المنتظر، وانتشرت تسريبات لصور الهاتف الجديد، عبر موقع "تويتر"، والتي استعرضت تصميم الهاتف من الجهة الأمامية والخلفية، كما يظهر الهاتف في الصور الحية قيد التشغيل.

وأوضحت التسريبات أن سامسونج تقدم الإصدارات الجديدة من سلسلة "غالاكسي إس 21"، برقاقة معالج "Exynos 2100"، أو برقاقة "سناب دراغون 888"، في سوق الولايات المتحدة وكوريا.

وأضافت التسريبات أن الهاتف الجديد يدعم ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام.سامسونج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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