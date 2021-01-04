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السلاوي: واشنطن تناقش خفض جرعة Moderna لتسريع عملية التطعيم

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السلاوي: واشنطن تناقش خفض جرعة Moderna لتسريع عملية التطعيم السلاوي: واشنطن تناقش خفض جرعة Moderna لتسريع عملية التطعيم
قال: استخدام نصف الجرعة يُنتج "نفس الاستجابة المناعية تمامًا" كما الكاملة

السلاوي: واشنطن تناقش خفض جرعة Moderna لتسريع عملية التطعيم

قال عالم المناعة الأمريكي منصف السلاوي: إن المسؤولين الأمريكيين يبحثون إمكانية خفض جرعة لقاح Moderna إلى النصف؛ لتسريع العملية وزيادة تغطية تطعيم السكان.

وأضاف، رئيس مجموعة من العلماء التي تشارك في برنامج لتصميم وتوزيع اللقاحات: "البديل على الشكل التالي: نحن نعلم أنه في حالة لقاح Moderna، إذا تم تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا مرتين بنصف الجرعة على شكل متتالٍ؛ فيسمح ذلك بتطعيم ضعف العدد بالجرعات التي لدينا".

وتابع السلاوي، في مقابلة مع CBS، القول: إن استخدام نصف الجرعة يُنتج "نفس الاستجابة المناعية تمامًا" كما في الجرعة الكاملة. وانطلاقًا من ذلك تجري في الوقت الراهن، مناقشات داخل الشركة ومع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حول خطة العمل هذه.

ووفق " اليوم" في الوقت نفسه، شدد السلاوي على أنه لا يزال ينبغي أن تكون هناك جرعتان بالضبط وليس جرعة واحدة. وقال العالم: "أعتقد أن هذا نهج أكثر مسؤولية، يعتمد على الحقائق والبيانات المتاحة".

وفي 11 ديسمبر، وافقت إدارة الغذاء والدواء بوزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية (FDA)، على لقاح طوّرته شركتا Pfizer وBioNTech. في 18 ديسمبر، نال لقاح شركة "موديرنا"، موافقة مماثلة من نفس الإدارة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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