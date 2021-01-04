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إنها المربعانية.. المسند ينصح: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً في يومها المشمس

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إنها المربعانية.. المسند ينصح: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً في يومها المشمس إنها المربعانية.. المسند ينصح: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً في يومها المشمس
قال: من المتوقع أن تحظى أجزاءٌ من الدهناء والصمان وسدير بأمطار متفرقة

إنها المربعانية.. المسند ينصح: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً في يومها المشمس

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بفتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية لدخول الهواء النقي.

وقال عبر حسابه في تويتر: في موسم #المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها؛ وعليه، يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10 (ص) حتى الساعة 4 (م).

وأضاف: الحدود الطرفية للشروق والغروب في #الرياض: وفقاً للرياض آخر غروب متأخر (05:04) يقع في العشر الأخير من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر، وأطول ليل (13:24) وأقصر نهار (10:36) يكون بُعيد منتصف ديسمبر، وآخر شروق متأخر (06:39) يكون في العشر الأوسط من يناير.

وتابع :تحديد الأيام السابقة ينسحب على بقية المدن في # باختلاف يسير.

والسبب وراء الاختلاف في طول الليل والنهار، ووقتَي الشروق والغروب هو ميلان محور الأرض 23.5 درجة، وكون فلك الأرض حول الشمس ليس دائرياً بشكل تام.

وأردف من المتوقع أن تحظى أجزاءٌ من #الدهناء و #الصمان و #سدير وشمالي مدينة #الرياض بأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة، وربما تشمل الأمطار أجزاءً من مرتفعات #عسير.. هذا والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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