أخبار عاجلة

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير! -
القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية -
دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن -
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق -
‏إثيوبيا تعتقل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين -
بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ -
حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط -
مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط -
الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل 38 من عناصر طالبان في عملية أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان

Print
مقتل 38 من عناصر طالبان في عملية أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان مقتل 38 من عناصر طالبان في عملية أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان

مصراوي Masrawy

08:38 ص الإثنين 04 يناير 2021

كابول - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن 38 من مسلحي حركة طالبان بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، إن القوات استهدفت 38 من مقاتلي طالبان في منطقتي أرجنداب وزهاري بإقليم قندهار أثناء تخطيطهم لشن هجمات على قوات الأمن والدفاع الوطني.
وخلال الاشتباكات، دمرت القوات الأفغانية 3 من معاقل مقاتلي طالبان وكمية كبيرة من أسلحتهم وذخائرهم.
وقالت وزارة الدفاع في بيان على موقع "تويتر" : "قُتل 38 من عناصر طالبان في زرهاي وأرجنداب بإقليم قندهار أمس.. كانوا يخططون لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الأمن والدفاع الوطني عندما استهدفتهم قوات الجيش والقوات الجوية الأفغانية ودمرت 3 معاقل وكمية كبيرة من أسلحتهم وذخائرهم".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

شبكة عيون الإخبارية