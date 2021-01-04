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خبير أوبئة: في ذروة انتشار كورونا.. وشرطان للإغلاق

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خبير أوبئة: مصر في ذروة انتشار كورونا.. وشرطان للإغلاق خبير أوبئة: في ذروة انتشار كورونا.. وشرطان للإغلاق

مصراوي Masrawy

08:30 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن تشهد حاليًا خلال شهر يناير ذروة انتشار المستجد.

وأضاف عنان لـ"مصراوي"، أن الوصول إلى حالة الإغلاق تتوقف على أعداد الحالات التي تحتاج إلى العزل داخل المستشفيات وأعداد الوفيات.

وأوضح خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: "لو عدد الحالات دي كتر عن الطاقة الاستيعابية ده معناه إن عندك مشكلة والدول بتبدأ تقفل في الحالة دي".

وأشار إلى أنه في مصر الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لم تصل للحد الأقصى 100% وبذلك لا يوجد ما يدعو للإغلاق، مختتما: "لو عدينا يناير دون إغلاق يبقى غالبًا مش هيكون فيه إغلاق".​

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مصراوي Masrawy

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