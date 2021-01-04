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ألمانيا تسجل تسعة آلاف و847 إصابة و302 وفيات جديدة بفيروس كورونا

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ألمانيا تسجل تسعة آلاف و847 إصابة و302 وفيات جديدة بفيروس كورونا ألمانيا تسجل تسعة آلاف و847 إصابة و302 وفيات جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

08:30 ص الإثنين 04 يناير 2021

برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل تسعة آلاف و847 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و775 الفا و513 حالة.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول انه سجل 302 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 34 ألفا و574 حالة.
وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و401 ألفا و200 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 339 ألفا و800 حالة نشطة في البلاد.

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