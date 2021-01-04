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"عشري" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي عايزاني اعمل شغل البيت"

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"عشري" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي عايزاني اعمل شغل البيت" "عشري" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي عايزاني اعمل شغل البيت"

مصراوي Masrawy

08:00 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتبت-فاطمة عادل:

أقام "عشري. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته، مبررًا طلبه "مراتي كسولة وعاوزة تشغلني وتفضل هي قاعدة تتكلم بالتليفون في البيت".

يقول "عشري" 30 سنة، صاحب سيبر: تزوجت منذ 5 أشهر فقط، من "سندس. أ" 26 سنة، ربة منزل، وبعد أسابيع من حفل الزفاف بدأت معاناتي مع زوجتي التي اتضح أنها "كسولة وتحب الأكل فقط"، فزوجتي تظل تتحدث بالهاتف مع والدتها لساعات طويلة، دون اهتمام باحتياجات المنزل، لدرجة أنها تستعين ببعض السيدات في تنظيف المنزل، حتى لاحظت فقدان بعض من متعلقاتي لكثرة تردد السيدات داخل المنزل".

يروي الزوج معاناته: طلبت كثيرًا من زوجتي أن تقوم بتدبير احتياجات المنزل بنفسها، لكنها رفضت وكان ذلك بمثابة صدمة لي، وبعد مشادات عديدة حول الوضع، تدخل والدها لحل الأزمة لكنها تحدثت بأسلوب غير لائق، جعلته يتهرب من حل خلافاتنا الأسرية".

أشار "عشري": "بعد مرور فترة من الشجار داخل المنزل، حاول تقبل الوضع، لكن تصرفاتها زادت بشكل مبالغ فيه، حتى طالبتني زوجتي ذات يوم بغسل الفاكهة وإحضارها لها، لكني رفضت، فانفعلت وأخذت تردد "أنت مش بتحبني"، فقمت بضربها حتى تركت المنزل هاربة إلى شقة والدها، وطالبتني بالتنازل عن الشقة بكل ما فيها.

يختتم الزوج: لم أجد أمامي سوى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى فسخ عقد زواج، حملت رقم 1277 لسنة 2019؛ ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.

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