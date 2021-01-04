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الكويت: 66% انخفاضا في أعداد مصابي (كورونا) خلال ديسمبر الماضي

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الكويت: 66% انخفاضا في أعداد مصابي (كورونا) خلال ديسمبر الماضي الكويت: 66% انخفاضا في أعداد مصابي (كورونا) خلال ديسمبر الماضي

مصراوي Masrawy

07:49 ص الإثنين 04 يناير 2021

الكويت - (أ ش أ):
شهد شهر ديسمبر الماضي، أدنى معدل للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت منذ شهر مايو الماضي؛ حيث شهد انخفاضا في أعداد الإصابات بنسبة 66%.
وبلغت أعداد الإصابات في الكويت خلال الشهر الماضي 7592 اصابة، في حين وصلت أعداد الوفيات إلى 53 حالة، كما انخفضت أعداد المصابين في غرف العناية الفائقة إلى 47 حالة، بعد أن كانت 82 حالة في شهر نوفمبر الماضي، والذي شهد تسجيل 16 ألفا و709 إصابات و101 حالة وفاة.
وأكدت وزارة الصحة الكويتية، أن هناك رصدا لمعدلات الإصابة والوفيات التي يتم تسجيلها بصورة يومية محليا، فضلا عن متابعة مستجدات الفيروس عالميا، ومن خلال التواصل مع منظمة الصحة العالمية؛ لرصد أي تحديث يتعلق بالبروتوكولات العلاجية، أو اللقاحات الجديدة، أو حتى اتخاذ إجراءات تضمن الحد من معدلات انتشار الفيروس.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، أنه سيتم إجراء فحص (PCR) من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في مطار الكويت الدولي على كافة الركاب القادمين للكويت، في خطوة تستهدف الحرص على الأمن الصحي في الكويت والحيلولة دون دخول السلالة الجديدة من الفيروس اليها، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن فحص الـ (PCR) في المطار، لن يعفي المسافر من إحضار شهادة الـ (PCR) لدى قدومه إلى الكويت بحسب الاشتراطات الصحية السابقة.

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مصراوي Masrawy

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